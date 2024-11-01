Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Вакра - Умм-Салаль
Аль-Вакра - Умм-Салаль: обзор матча 01 ноября 2024
Аль-Вакра
01.11.2024, пятница, 19:30
Катар. Лига звезд, 9 тур
3 : 0
Завершен
Умм-Салаль
7'
Э. Лайдуни
81'
A. Assal
89'
Ж. Дала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вакра - Умм-Салаль
Замена
Х. Мохаммед
️️️️
Ж. Дала
90'
+2
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
A. Assal
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Ж. Дала
Пас отдал
Рикарду
89'
ГОЛ! 2:0!
A. Assal
Пас отдал
Ж. Дала
81'
78'
Желтая карточка
M. Louadni
75'
Желтая карточка
V. Lekhal
Желтая карточка
M. Al Bakri
69'
69'
Красная карточка
K. Al Zereiqi
66'
Желтая карточка
A. Said
63'
Замена
O. Yahya
️️️️
A. Afif
Замена
Y. Elkhatib
️️️️
A. Aziz Mitwali
52'
46'
Замена
O. Alawi
️️️️
A. Al Sulimane
Желтая карточка
A. Aziz Mitwali
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Лайдуни
Пас отдал
A. Assal
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
6
Omar Al-Asad
ЦП
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
(К)
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
18
Adel Al Sulimane
ЦП
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Вакра
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
28
Yousef Elkhatib
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Умм-Салаль
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Omar Yahya
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
4-1-2-3
1
14
15
Али Мукхтари
14
24
Шольц
8
Фатхи
93
Лайдуни
6
10
Рикарду
10
Дала
7
3-2-2-1-1
23
22
15
21
12
20
18
22
6
Таннан
9
14
28
28
14
10
Дала
8
Мохаммед
8
Мохаммед
10
Дала
7
20
20
7
20
2
2
20
18
10
10
18
Остались в запасе
Аль-Вакра
Умм-Салаль
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
5
Ahmed Fadel
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
67
Saoud Mubarak
ВР
5
Ahmed Fadel
ЦП
96
Fayiz Marwan Al-Farsi
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
33
Moayed Hassan
ЦФ
Остались в запасе
13
Louay Shreif Ashour
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
3
Sayed Issa
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Аль-Вакра - Умм-Салаль
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
10
Офсайды
1
3
Количество передач
598
306
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Новости команд
Все
Аль-Вакра
Умм-Салаль
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+