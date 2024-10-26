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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шахания - Аль-Шамаль
Аль-Шахания - Аль-Шамаль: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Шахания
26.10.2024, суббота, 17:30
Катар. Лига звезд, 8 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Шамаль
22'
П. ван Амерсфорт (П)
83'
A. Mussed
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шахания - Аль-Шамаль
Желтая карточка
M. Abu Shanab
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
M. Al Naimi
Замена
A. Mohammad Bazmandegan
️️️️
П. ван Амерсфорт
85'
ГОЛ! 2:0!
A. Mussed
Пас отдал
Ф. Антонуччи
83'
79'
Замена
F. Mohamed Azadi
️️️️
Y. El Hannach
79'
Замена
S. Gannan
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
A. Mussed
️️️️
L. Madjer
77'
57'
Замена
M. Salem
️️️️
Н. Слити
Желтая карточка
М. Муниеса
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. ван Амерсфорт
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шахания
99
Шехаб Эллети
ВР
66
Mohammed Ibrahim
ЦЗ
4
M. Sayyar
ЦЗ
30
Hossam Kamal
ЦЗ
5
Марк Муниеса
(К)
ЦЗ
11
Lotfi Madjer
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
20
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
22
Sven van Beek
ЦФ
11
Alhassan Koroma
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Шахания
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
66
Ali Mohammad Bazmandegan
ЦЗ
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
7
Abdulrahman Mussed
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
Аль-Шамаль
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
4-1-3-2
99
Эллети
66
30
5
Муниеса
4
11
9
ван Амерсфорт
10
Антонуччи
20
Аль-Хадрами
11
22
4-1-3-2
95
17
4
Сиссе
3
3
6
Эбрахими
17
Насер Аль-Манаи
16
20
Бельханда
11
Бунеджах
7
9
ван Амерсфорт
66
66
9
ван Амерсфорт
11
7
7
11
23
Слити
23
Слити
Слити
44
44
Слити
3
19
19
3
20
Бельханда
11
11
20
Бельханда
Остались в запасе
Аль-Шахания
Аль-Шамаль
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
Главный тренер
Альваро Мехия
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
Остались в запасе
12
Ebrahim Mordou
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
6
Mustafa Jalal
ЦЗ
30
Moaz Elwadia
ЦП
27
Nasser Abdulsalam Al Ahrak
ЦП
17
Abdullah Khalid Al Yazidi
ЦП
11
Abdulaziz Al-Yahri
ЦФ
18
Jaime Rubio
ЦФ
21
M. Abu Shanab
ЦФ
77
Yousef Hani Ballan
ЦФ
Остались в запасе
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
30
Oumar Barry
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
Главный тренер
Альваро Мехия
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Аль-Шахания - Аль-Шамаль
2
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
21
9
Офсайды
1
1
Количество передач
579
302
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
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