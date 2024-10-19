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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Вакра
Катар СК - Аль-Вакра: обзор матча 19 октября 2024
Катар СК
19.10.2024, суббота, 19:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Вакра
87'
K. Ahmed Mahmoudi
24'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар СК - Аль-Вакра
90'
+4
Желтая карточка
N. Al Yazidi
Желтая карточка
S. Soria
90'
+1
90'
+1
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
Э. Лайдуни
ГОЛ! 1:1!
K. Ahmed Mahmoudi
Пас отдал
Карлиньос
87'
85'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Желтая карточка
B. Malango
84'
72'
Замена
M. Khaled
️️️️
A. Assal
Замена
М. Таабуни
️️️️
Х. Мартинес
46'
Желтая карточка
Х. Мартинес
37'
25'
Вторая желтая
А. Али Мукхтари
24'
ГОЛ! 0:1!
Рикарду
Пас отдал
А. Хассан
7'
Желтая карточка
А. Али Мукхтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
13
Бадр Банун
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
6
Атаа Жабер
ОП
88
Хави Мартинес
(К)
ОП
2
Nasir Baksh
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
28
Ben Malango
ЦФ
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
6
Omar Al-Asad
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
33
Moayed Hassan
ЦФ
7
Ayoub Assal
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Катар СК
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
11
Ali Awad
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
Аль-Вакра
22
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
4-2-2-1-1
31
11
Карлиньос
4
20
13
Банун
6
Жабер
88
Мартинес
2
25
11
Абделькадер
28
4-1-2-3
1
24
Шольц
2
Мендес
3
Хассан
15
Али Мукхтари
8
Фатхи
6
93
Лайдуни
7
33
10
Рикарду
88
Мартинес
10
Таабуни
10
Таабуни
88
Мартинес
7
70
70
7
93
Лайдуни
20
20
93
Лайдуни
Остались в запасе
Катар СК
Аль-Вакра
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
11
Ali Awad
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
6
Moataz Bostami
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
11
Ali Awad
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
8
Omar Al Emadi
ЦП
21
Jassim Ahmad
ЦФ
23
Sebastian Soria
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
Остались в запасе
22
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
99
Omair Abdulla Al-Sayed
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
31
Yousef Mohammed Ramadan
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Катар СК - Аль-Вакра
3
1
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
9
Офсайды
2
1
Количество передач
440
315
Сейвы
5
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
2 : 1
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
Катар СК
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
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