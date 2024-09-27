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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Умм-Салаль - Катар СК
Умм-Салаль - Катар СК: обзор матча 27 сентября 2024
Умм-Салаль
27.09.2024, пятница, 18:00
Катар. Лига звезд, 6 тур
2 : 2
Завершен
Катар СК
57'
У. Таннан
60'
A. Mance
65'
B. Malango
90+6'
B. Malango
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умм-Салаль - Катар СК
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
B. Malango
Пас отдал
K. Ahmed Mahmoudi
Замена
A. Al Sadi
️️️️
A. Mance
90'
+4
Желтая карточка
O. Yahya
90'
+3
87'
Желтая карточка
A. Awad
87'
Замена
A. Awad
️️️️
А. Абделькадер
Замена
O. Yahya
️️️️
A. Afif
79'
Замена
A. Al Sulimane
️️️️
K. Al Zereiqi
67'
66'
Замена
М. Таабуни
️️️️
S. Soria
65'
ГОЛ! 2:1!
B. Malango
Пас отдал
Б. Банун
ГОЛ! 2:0!
A. Mance
Пас отдал
У. Таннан
60'
ГОЛ! 1:0!
У. Таннан
57'
9'
Желтая карточка
I. Majid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умм-Салаль
23
Landing Badji
ВР
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
20
Ali Afif
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
13
Бадр Банун
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
20
Eisa Ahmad
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
2
Nasir Baksh
ЦП
11
Ахмед Абделькадер
АП
28
Ben Malango
ЦФ
23
Sebastian Soria
(К)
ЦФ
Умм-Салаль
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Omar Yahya
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
95
Ahmed Al Sadi
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
18
Adel Al Sulimane
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
Катар СК
33
Adnan Ali Saleh
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
99
Elyas Barimil
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
11
Ali Awad
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
3-2-1-1-2
23
21
12
20
22
15
22
6
Таннан
11
Горре
9
4-1-2-1-2
31
4
20
11
Карлиньос
13
Банун
88
Мартинес
25
2
11
Абделькадер
23
28
20
2
2
20
9
95
95
9
12
18
18
12
11
Абделькадер
11
11
11
Абделькадер
23
10
Таабуни
10
Таабуни
23
Остались в запасе
Умм-Салаль
Катар СК
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
33
Adnan Ali Saleh
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
99
Elyas Barimil
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Остались в запасе
30
Jehad Mohammad
ВР
13
Louay Shreif Ashour
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
Остались в запасе
33
Adnan Ali Saleh
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
99
Elyas Barimil
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча Умм-Салаль - Катар СК
1
2
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
8
Офсайды
2
0
Количество передач
328
467
Сейвы
4
9
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
10
Матчи команд
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
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2023.01.11 22:53
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2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
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