Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Ганновер 96 II
Вальдхоф Мангейм - Ганновер 96 II: обзор матча 24 ноября 2024
Вальдхоф Мангейм
24.11.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Третья Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер 96 II
31'
Ю. Рикман
33'
Т. Санне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Ганновер 96 II
Замена
M. Kobylanski
️️️️
Т. Бойд
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
L. Wallner
85'
Желтая карточка
Т. Вальбрехт
81'
Замена
М. Фрауендорф
️️️️
E. Brooklyn
80'
Замена
K. Brandt
️️️️
B. Westermeier
Замена
M. Braun
️️️️
S. Voelcke
79'
71'
Замена
S. Marino
️️️️
Т. Санне
71'
Замена
M. Ndikom
️️️️
N. Stepantsev
Замена
Н. Шипноски
️️️️
S. Abifade
66'
Желтая карточка
S. Abifade
59'
59'
Желтая карточка
E. Brooklyn
37'
Желтая карточка
H. Chakroun
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Санне
Пас отдал
E. Brooklyn
ГОЛ! 1:0!
Ю. Рикман
31'
Желтая карточка
Х. Матрисиани
14'
12'
Желтая карточка
E. Uhlmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
17
Samuel Abifade
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
22
Janne Sietan
ЦП
21
Marcel Seegert
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
16
Lukas Wallner
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
8
Ben Westermeier
ЦП
11
Eric Uhlmann
ЦП
19
Том Санне
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Вальдхоф Мангейм
34
Malwin Zok
ВР
42
Manuel Braun
ЦЗ
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
7
Никлас Шипноски
ПВ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
3-3-5
24
Клюнтер
2
41
Матрисиани
17
21
Рикман
22
8
1
13
Бойд
7
21
3-1-2-4
1
16
33
27
33
Вальбрехт
8
11
14
8
14
19
Санне
2
42
42
2
17
7
Шипноски
7
Шипноски
17
13
Бойд
18
18
13
Бойд
14
14
Фрауендорф
14
Фрауендорф
14
8
16
16
8
8
28
28
8
19
Санне
30
30
19
Санне
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Ганновер 96 II
34
Malwin Zok
ВР
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
34
Malwin Zok
ВР
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Ганновер 96 II
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Леонидас Эксузидис
(Кастроп-Рауксель)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Вальдхоф Мангейм
Ганновер 96 II
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+