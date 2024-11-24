Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Оснабрюк
Ингольштадт - Оснабрюк: обзор матча 24 ноября 2024
Ингольштадт
24.11.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Третья Лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Оснабрюк
20'
С. Греннинг
34'
С. Греннинг
48'
С. Греннинг
56'
D. Kopacz
74'
B. Simakala
74'
Д. Гнаасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Оснабрюк
Замена
E. Decker
️️️️
С. Греннинг
90'
+5
86'
Желтая карточка
Л. Семич
84'
Желтая карточка
Э. Энгельхардт
76'
Красная карточка
T. Beermann
74'
ГОЛ! 4:2!
Д. Гнаасе
74'
ГОЛ! 4:1!
B. Simakala
Пас отдал
Б. Айдини
Желтая карточка
B. Öztürk
73'
Желтая карточка
M. Costly
68'
63'
Замена
J. Wulff
️️️️
L. Kehl
63'
Замена
Л. Семич
️️️️
N. Niehoff
Замена
B. Öztürk
️️️️
B. Kanuric
62'
ГОЛ! 4:0!
D. Kopacz
Пас отдал
M. Costly
56'
ГОЛ! 3:0!
С. Греннинг
48'
46'
Замена
Э. Энгельхардт
️️️️
B. Kayo
Желтая карточка
B. Kanuric
39'
ГОЛ! 2:0!
С. Греннинг
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Греннинг
Пас отдал
D. Kopacz
20'
16'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
43
Felix Keidel
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
29
Niklas Niehoff
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
20
Mustafa Ozden
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
39
Berkay Öztürk
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
49
Joschka Kroll
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
2-3-5
33
Функ
21
14
43
8
38
32
17
Греннинг
29
34
24
2-1-3-4
30
7
Айдини
4
26
Гнаасе
48
22
22
33
25
7
29
17
Греннинг
4
4
17
Греннинг
8
39
39
8
29
17
Семич
17
Семич
29
22
10
10
22
48
18
Энгельхардт
18
Энгельхардт
48
Остались в запасе
Ингольштадт
Оснабрюк
20
Mustafa Ozden
ЦП
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
26
David Richter
ВР
49
Joschka Kroll
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
20
Mustafa Ozden
ЦП
1
Simon Simoni
ВР
35
Kurt Pestel
ЦЗ
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Davide-Danilo Sekulovic
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Остались в запасе
26
David Richter
ВР
49
Joschka Kroll
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Aday Ercan
ЦП
14
Лиридон Мулай
АП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ингольштадт - Оснабрюк
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
Новости команд
Все
Ингольштадт
Оснабрюк
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+