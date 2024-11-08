Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Ганза
Ферль - Ганза: обзор матча 08 ноября 2024
Ферль
08.11.2024, пятница, 21:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Ганза
80'
P. Kammerbauer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Ганза
84'
Замена
T. Krohn
️️️️
К. Шумахер
84'
Замена
A. Jonjić
️️️️
N. Neidhart
ГОЛ! 1:0!
P. Kammerbauer
80'
Замена
Ю. Старк
️️️️
L. Lokotsch
78'
73'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
N. Fröling
Замена
M. Stöcker
️️️️
N. Kijewski
66'
60'
Замена
R. Don Naderi
️️️️
С. Хауген
55'
Желтая карточка
N. Neidhart
Замена
B. Taz
️️️️
Y. Otto
54'
53'
Желтая карточка
С. Хауген
52'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
Желтая карточка
P. Kammerbauer
49'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
D. Steczyk
46'
Желтая карточка
Y. Otto
44'
43'
Желтая карточка
N. Fröling
Желтая карточка
T. Baack
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
13
Lars Lokotsch
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
44
Tim Krohn
ЦФ
2-2-5
1
Шульце
3
Грубер
4
16
30
19
11
6
17
31
3-2-2-3
32
Уфофф
23
15
Гюрлеен
19
Россипал
5
6
10
Лебе
10
Шумахер
16
7
9
Хауген
19
24
24
19
13
17
Старк
17
Старк
13
17
10
10
17
11
9
Арвейлер
9
Арвейлер
11
16
7
7
16
9
Хауген
20
20
9
Хауген
7
11
11
7
10
Шумахер
44
44
10
Шумахер
Остались в запасе
Ферль
Ганза
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Ферль - Ганза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Ассад Нухум
Стадион:
Спортклуб Арена
Новости команд
Все
Ферль
Ганза
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+