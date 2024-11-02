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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Оснабрюк
Ганза - Оснабрюк: обзор матча 02 ноября 2024
Ганза
02.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Оснабрюк
10'
С. Хауген
90+1'
R. Don Naderi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Оснабрюк
ГОЛ! 2:0!
R. Don Naderi
Пас отдал
C. Kinsombi
90'
+1
87'
Замена
Н. Виманн
️️️️
B. Kayo
Замена
C. Kinsombi
️️️️
А. Лебе
84'
Замена
Д. Россбах
️️️️
К. Шумахер
84'
80'
Замена
Л. Семич
️️️️
N. Niehoff
Замена
A. Jonjić
️️️️
N. Fröling
72'
61'
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
61'
Замена
L. Kehl
️️️️
Р. Теше
Замена
R. Don Naderi
️️️️
С. Хауген
61'
Замена
Д. Гебур
️️️️
F. Pfanne
46'
Желтая карточка
К. Шумахер
41'
36'
Желтая карточка
B. Conus
Желтая карточка
F. Pfanne
21'
12'
Желтая карточка
B. Simakala
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
Пас отдал
К. Шумахер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
7
Nico Neidhart
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
10
Йоэл Звартс
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
44
Tim Krohn
ЦФ
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
17
Лион Семич
ПЗ
22
Lars Kehl
ЦП
7
Kevin Wiethaup
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
3-2-2-3
32
Уфофф
19
Россипал
15
Гюрлеен
23
6
5
10
Шумахер
10
Лебе
16
9
Хауген
7
2-1-3-4
30
4
3
26
Гнаасе
22
8
Теше
48
33
10
Звартс
29
7
23
24
Гебур
24
Гебур
23
10
Лебе
7
7
10
Лебе
10
Шумахер
4
Россбах
4
Россбах
10
Шумахер
16
11
11
16
9
Хауген
20
20
9
Хауген
48
25
Виманн
25
Виманн
48
29
17
Семич
17
Семич
29
8
Теше
22
22
8
Теше
7
10
10
7
Остались в запасе
Ганза
Оснабрюк
30
Max Hagemoser
ВР
19
Ян Мейдр
ПЗ
99
Альбин Бериша
ЦФ
44
Tim Krohn
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
19
Ян Мейдр
ПЗ
99
Альбин Бериша
ЦФ
44
Tim Krohn
ЦФ
Остались в запасе
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ганза - Оснабрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Marc Philip Eckermann, Germany
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
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Ганза
Оснабрюк
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
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