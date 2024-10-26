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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Ганновер 96 II
Динамо Дрезден - Ганновер 96 II: обзор матча 26 октября 2024
Динамо Дрезден
26.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер 96 II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Динамо Дрезден - Ганновер 96 II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
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Динамо Дрезден
Ганновер 96 II
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
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Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
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«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
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Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
1
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