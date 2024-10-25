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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Боруссия Дортмунд II
Ингольштадт - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 25 октября 2024
Ингольштадт
25.10.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 12 тур
5 : 3
Завершен
Боруссия Дортмунд II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ингольштадт - Боруссия Дортмунд II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Новости команд
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Ингольштадт
Боруссия Дортмунд II
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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