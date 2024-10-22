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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Ингольштадт
Виктория - Ингольштадт: обзор матча 22 октября 2024
Виктория
22.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
4 : 4
Завершен
Ингольштадт
20'
B. Henning
24'
С. Эль-Мала
51'
L. Lobinger
71'
S. Güler
6'
D. Kopacz
49'
С. Греннинг
54'
С. Греннинг
87'
B. Kanuric
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Ингольштадт
88'
Замена
М. Диттген
️️️️
D. Kopacz
87'
ГОЛ! 4:4!
B. Kanuric
Пас отдал
L. Frode
Замена
M. Fritz
️️️️
Э. Лофоломо
84'
77'
Желтая карточка
D. Kopacz
ГОЛ! 4:3!
S. Güler
Пас отдал
B. Henning
71'
Замена
N. May
️️️️
F. Engelhardt
68'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Эль-Мала
68'
Замена
A. Vrenezi
️️️️
L. de Meester
68'
59'
Желтая карточка
S. Lorenz
59'
Замена
B. Kanuric
️️️️
Y. Deichmann
54'
ГОЛ! 3:3!
С. Греннинг
Пас отдал
D. Kopacz
ГОЛ! 3:2!
L. Lobinger
51'
49'
ГОЛ! 2:2!
С. Греннинг
Пас отдал
M. Costly
Желтая карточка
L. Dietz
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
С. Греннинг
Желтая карточка
F. Engelhardt
38'
36'
Желтая карточка
L. Frode
Желтая карточка
Э. Лофоломо
36'
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Мала
24'
ГОЛ! 1:1!
B. Henning
Пас отдал
J. Sticker
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
D. Kopacz
Пас отдал
P. Testroet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
3
Jonah Sticker
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
8
Florian Engelhardt
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
43
Felix Keidel
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
29
David Kopacz
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
5
Niklas May
ЦП
19
Malek El Mala
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
3
6
Лофоломо
2
2
8
7
11
9
10
Эль-Мала
6
2-2-5
33
Функ
21
20
43
17
Безушков
24
37
17
Греннинг
34
32
6
Лофоломо
23
23
6
Лофоломо
8
5
5
8
11
10
10
11
10
Эль-Мала
22
22
10
Эль-Мала
20
8
8
20
29
11
Диттген
11
Диттген
29
Остались в запасе
Виктория
Ингольштадт
24
Kevin Rauhut
ВР
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
19
Malek El Mala
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
17
Benjamin Hemcke
ЦЗ
19
Malek El Mala
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
14
Max Plath
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Виктория - Ингольштадт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
4 : 1
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Беренс
(Алжермиссен)
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
Новости команд
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Виктория
Ингольштадт
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2
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
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2017.12.19 22:24
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