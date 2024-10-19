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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Ферль
Ингольштадт - Ферль: обзор матча 19 октября 2024
Ингольштадт
19.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ферль
64'
С. Греннинг
11'
M. Benger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Ферль
84'
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
80'
Замена
D. Steczyk
️️️️
B. Taz
79'
Желтая карточка
Ю. Старк
Желтая карточка
S. Lorenz
73'
71'
Желтая карточка
L. Lokotsch
Замена
D. Kopacz
️️️️
B. Kanuric
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Греннинг
Пас отдал
Y. Deichmann
64'
60'
Замена
Ю. Старк
️️️️
C. Onuoha
60'
Замена
L. Lokotsch
️️️️
Й. Арвейлер
52'
Желтая карточка
Y. Otto
Замена
С. Греннинг
️️️️
Д. Борковски
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Benger
Пас отдал
M. Stöcker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
37
P. Testroet
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
17
Eduard Probst
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
2-3-5
33
Функ
21
20
8
43
17
Безушков
25
Борковски
24
32
25
37
3-2-5
1
Шульце
4
3
Грубер
24
16
10
70
17
6
9
Арвейлер
31
8
29
29
8
25
Борковски
17
Греннинг
17
Греннинг
25
Борковски
70
17
Старк
17
Старк
70
24
19
19
24
9
Арвейлер
13
13
9
Арвейлер
10
11
11
10
Остались в запасе
Ингольштадт
Ферль
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
4
Elias Decker
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Ингольштадт - Ферль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Timon Oliver Schulz, Germany
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
Новости команд
Все
Ингольштадт
Ферль
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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