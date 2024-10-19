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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Алемания
Ганза - Алемания: обзор матча 19 октября 2024
Ганза
19.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Алемания
43'
С. Хауген
16'
S. Strujić
89'
S. Strujić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Алемания
90'
+2
Желтая карточка
Э. Берднер
Замена
A. Jonjić
️️️️
А. Лебе
90'
+2
Замена
C. Kinsombi
️️️️
R. Don Naderi
90'
+2
90'
Желтая карточка
L. Yarbrough
89'
Желтая карточка
S. Strujić
89'
ГОЛ! 1:2!
S. Strujić
Пас отдал
Я. Румпф
Замена
К. Шумахер
️️️️
F. Ruschke
83'
Замена
N. Fröling
️️️️
N. Neidhart
64'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
F. Pfanne
64'
64'
Замена
T. Topken
️️️️
A. Heinz
63'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
Желтая карточка
С. Хауген
57'
Желтая карточка
F. Ruschke
48'
46'
Замена
F. Heister
️️️️
N. Winter
46'
Замена
L. Scepanik
️️️️
Д. Гаудино
ГОЛ! 1:1!
С. Хауген
Пас отдал
M. Schuster
43'
34'
Желтая карточка
N. Winter
16'
ГОЛ! 0:1!
S. Strujić
Пас отдал
N. Winter
6'
Желтая карточка
Д. Гаудино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
30
Nils Winter
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
35
Charlison Benschop
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
42
Benno Dietze
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
4-2-1-3
32
Уфофф
15
Гюрлеен
4
Россбах
29
23
5
6
10
Лебе
9
Хауген
7
20
3-2-5
23
Берднер
30
13
Румпф
15
23
10
Гаудино
35
25
8
5
21
20
7
7
20
23
19
Мейдр
19
Мейдр
23
29
10
Шумахер
10
Шумахер
29
7
16
16
7
10
Лебе
11
11
10
Лебе
21
22
22
21
30
19
19
30
10
Гаудино
7
7
10
Гаудино
Остались в запасе
Ганза
Алемания
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
42
Benno Dietze
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
42
Benno Dietze
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
6
Frederic Baum
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Ганза - Алемания
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Felix Bickel, Germany
Стадион:
Остзеештадион
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Алемания
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
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