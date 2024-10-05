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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Ингольштадт
Алемания - Ингольштадт: обзор матча 05 октября 2024
Алемания
05.10.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
3'
B. Baxter Bahn (П)
76'
L. Frode
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Ингольштадт
86'
Желтая карточка
L. Frode
84'
Желтая карточка
D. Kopacz
Замена
А. Аурир
️️️️
L. Scepanik
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
L. Frode
76'
Замена
B. Kanuric
️️️️
Y. Deichmann
Замена
J. Schwermann
️️️️
Д. Гаудино
70'
66'
Замена
С. Греннинг
️️️️
Д. Борковски
66'
Замена
F. Keidel
️️️️
L. Guwara
Замена
N. Winter
️️️️
F. Heister
61'
Желтая карточка
L. Scepanik
59'
46'
Замена
D. Kopacz
️️️️
М. Диттген
45'
Желтая карточка
M. Costly
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Baxter Bahn
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
47
Айман Аурир
АП
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
46
Maurice Dehler
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
2-2-5
23
Берднер
15
13
Румпф
10
Гаудино
23
8
7
35
5
19
3-1-5
33
Функ
16
20
18
17
Безушков
34
11
Диттген
25
Борковски
37
32
19
30
30
19
10
Гаудино
17
17
10
Гаудино
7
47
Аурир
47
Аурир
7
20
8
8
20
43
43
25
25
11
Диттген
29
29
11
Диттген
25
Борковски
17
Греннинг
17
Греннинг
25
Борковски
Остались в запасе
Алемания
Ингольштадт
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
1
Simon Simoni
ВР
46
Maurice Dehler
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
6
Frederic Baum
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
46
Maurice Dehler
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
5
Emre Gul
ЦП
4
Elias Decker
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Алемания - Ингольштадт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Nico Fuchs, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
Новости команд
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Алемания
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2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
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Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
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Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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