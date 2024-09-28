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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Рот-Вайсс
Вальдхоф Мангейм - Рот-Вайсс: обзор матча 28 сентября 2024
Вальдхоф Мангейм
28.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рот-Вайсс
69'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Рот-Вайсс
87'
Желтая карточка
Т. Мюзель
Замена
Р. Бенателли
️️️️
T. Sechelmann
78'
75'
Замена
E. Voufack
️️️️
Ю. Эйтшбергер
75'
Замена
L. Vonić
️️️️
J. Kaparos
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
S. Voelcke
69'
Желтая карточка
Ю. Рикман
64'
Замена
S. Voelcke
️️️️
M. Kobylanski
64'
Замена
К. Аразе
️️️️
Н. Шипноски
46'
Замена
S. Abifade
️️️️
Ф. Локемпер
42'
12'
Желтая карточка
Ю. Эйтшбергер
Желтая карточка
M. Kobylanski
7'
Желтая карточка
M. Thalhammer
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
4
Tim Sechelmann
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
3-1-1-5
24
Клюнтер
4
41
Матрисиани
21
Рикман
7
Шипноски
8
13
Бойд
18
9
Локемпер
21
4-1-1-5
2
Эйтшбергер
23
14
4
Шульц
7
26
Мюзель
1
25
Винцгеймер
70
22
8
18
2
2
18
9
Локемпер
17
17
9
Локемпер
4
11
Бенателли
11
Бенателли
4
7
Шипноски
36
Аразе
36
Аразе
7
Шипноски
2
Эйтшбергер
19
19
2
Эйтшбергер
8
79
79
8
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Рот-Вайсс
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Рот-Вайсс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Ballweg, Germany
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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