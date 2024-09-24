Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Унтерхахинг
Ганза - Унтерхахинг: обзор матча 24 сентября 2024
Ганза
24.09.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Унтерхахинг
28'
F. Ruschke
35'
M. Schuster
66'
С. Хауген
90+7'
N. Fröling
44'
L. Jastremski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Унтерхахинг
ГОЛ! 4:1!
N. Fröling
Пас отдал
C. Harenbrock
90'
+7
Замена
F. Pfanne
️️️️
А. Гюрлеен
90'
+1
Замена
C. Kinsombi
️️️️
А. Лебе
90'
+1
Замена
К. Шумахер
️️️️
F. Ruschke
86'
Замена
N. Fröling
️️️️
R. Don Naderi
86'
85'
Замена
A. Breuer
️️️️
L. Jastremski
Желтая карточка
N. Neidhart
76'
74'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
M. Stiefler
71'
Желтая карточка
L. Jastremski
ГОЛ! 3:1!
С. Хауген
Пас отдал
N. Neidhart
66'
65'
Желтая карточка
T. Hoops
56'
Замена
F. Schmid
️️️️
L. Ihorst
Желтая карточка
F. Ruschke
45'
+11
45'
+8
Желтая карточка
T. Knipping
44'
ГОЛ! 2:1!
L. Jastremski
Пас отдал
T. Knipping
37'
Желтая карточка
M. Hennig
ГОЛ! 2:0!
M. Schuster
35'
ГОЛ! 1:0!
F. Ruschke
Пас отдал
А. Лебе
28'
2'
Желтая карточка
M. Stiefler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
27
Tim Hoops
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
31
Florian Schmid
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
4-2-1-3
32
Уфофф
19
Россипал
4
Россбах
29
15
Гюрлеен
5
6
10
Лебе
7
9
Хауген
20
4-1-5
13
33
3
8
27
10
8
14
30
9
34
10
Лебе
7
7
10
Лебе
15
Гюрлеен
23
23
15
Гюрлеен
29
10
Шумахер
10
Шумахер
29
20
16
16
20
8
8
8
8
9
26
26
9
14
31
31
14
Остались в запасе
Ганза
Унтерхахинг
30
Max Hagemoser
ВР
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
42
Benno Dietze
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Ганза - Унтерхахинг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
Все
Ганза
Унтерхахинг
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+