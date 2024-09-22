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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Саарбрюккен
Ганновер 96 II - Саарбрюккен: обзор матча 22 сентября 2024
Ганновер 96 II
22.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Саарбрюккен
90+3'
Т. Санне
5'
К. Брюнкер
38'
К. Брюнкер
67'
R. Neudecker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Саарбрюккен
ГОЛ! 1:3!
Т. Санне
90'
+3
79'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
73'
Желтая карточка
Э. Кран
70'
Замена
Д. Бишсель
️️️️
C. Rizzuto
70'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
R. Neudecker
67'
ГОЛ! 0:3!
R. Neudecker
Пас отдал
Т. Шумахер
Замена
M. Abdullatif
️️️️
L. Gindorf
62'
Вторая желтая
H. Chakroun
59'
Замена
R. Kalem
️️️️
N. Engelbreth
46'
Замена
Т. Санне
️️️️
S. Marino
46'
46'
Замена
Э. Кран
️️️️
С. Василиадис
46'
Замена
М. Мультауп
️️️️
S. Stehle
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Брюнкер
Пас отдал
S. Stehle
37'
Желтая карточка
С. Василиадис
28'
Желтая карточка
C. Rizzuto
Желтая карточка
H. Chakroun
21'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Брюнкер
Пас отдал
S. Stehle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
25
Lars Gindorf
ЦП
11
Eric Uhlmann
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
31
Richard Neudecker
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
10
Robin Kalem
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Саарбрюккен
35
David Mutter
ВР
35
David Mutter
ВР
14
B. Uaferro
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
2-4-4
33
33
27
25
22
17
11
16
30
14
29
3-1-3-3
13
Менцель
4
4
Сонненберг
33
Шумахер
6
Сонтхаймер
31
19
Василиадис
7
10
9
Брюнкер
9
22
10
10
22
25
7
7
25
30
19
Санне
19
Санне
30
7
18
Бишсель
18
Бишсель
7
19
Василиадис
5
Кран
5
Кран
19
Василиадис
31
23
Цивейя
23
Цивейя
31
9
11
Мультауп
11
Мультауп
9
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Саарбрюккен
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
35
David Mutter
ВР
35
David Mutter
ВР
14
B. Uaferro
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Остались в запасе
35
David Mutter
ВР
35
David Mutter
ВР
14
B. Uaferro
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Ганновер 96 II - Саарбрюккен
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Marc Philip Eckermann, Germany
Стадион:
Эйленрайдштадион
Новости команд
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Ганновер 96 II
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2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
2023.12.06 22:33
Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» за неуважение к фанатам
2023.11.03 22:49
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от клуба 3-й Бундеслиги, пропустив на 96-й минуте (1:2)
2023.11.02 01:00
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