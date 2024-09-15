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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ферль - Энерги
Ферль - Энерги: обзор матча 15 сентября 2024
Ферль
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Энерги
19'
M. Krauss
55'
T. Cigerci
72'
M. Krauss
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ферль - Энерги
Замена
F. Otto
️️️️
Й. Арвейлер
88'
86'
Замена
T. Hasse
️️️️
H. Rorig
76'
Замена
A. Borgmann
️️️️
D. Pelivan
72'
ГОЛ! 0:3!
M. Krauss
Пас отдал
T. Thiele
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
70'
65'
Замена
M. Pronichev
️️️️
P. Halbauer
Замена
Ю. Старк
️️️️
Y. Otto
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
T. Cigerci
Пас отдал
P. Halbauer
Замена
P. Kammerbauer
️️️️
Т. Келер
46'
Замена
️️️️
C. Onuoha
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
M. Krauss
Пас отдал
Y. Möker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
13
Тим Келер
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
30
Timur Gayret
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
4-3-3
1
Шульце
13
Келер
3
Грубер
24
4
30
16
10
9
Арвейлер
17
70
1-2-5
40
19
5
21
3
20
10
35
28
9
Арвейлер
20
20
9
Арвейлер
17
17
Старк
17
Старк
17
24
19
19
24
13
Келер
31
31
13
Келер
5
20
20
5
3
14
14
3
20
42
42
20
Остались в запасе
Ферль
Энерги
32
Fabian Pekruhl
ВР
6
Lukas Demming
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
6
Lukas Demming
ЦП
31
Konstantin Gerhardt
ЦП
17
Eduard Probst
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
17
M. Oesterhelweg
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Ферль - Энерги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
Спортклуб Арена
Новости команд
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Ферль
Энерги
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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