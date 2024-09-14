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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Штутгарт II - Ингольштадт
Штутгарт II - Ингольштадт: обзор матча 14 сентября 2024
Штутгарт II
14.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Ингольштадт
10'
L. Munst
19'
F. Schumann
43'
В. Фагир (П)
29'
S. Lorenz
62'
R. Malone
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт II - Ингольштадт
Желтая карточка
D. Nothnagel
90'
+1
Желтая карточка
L. Munst
82'
Замена
L. Meyer
️️️️
F. Schumann
81'
81'
Замена
Y. Deichmann
️️️️
D. Kopacz
Замена
N. Sessa
️️️️
B. Boakye
81'
Желтая карточка
F. Schumann
68'
62'
ГОЛ! 3:2!
R. Malone
Пас отдал
М. Безушков
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
В. Фагир
60'
Замена
Л. Раймунд
️️️️
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
60'
54'
Замена
М. Безушков
️️️️
F. Keidel
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Фагир
43'
42'
Желтая карточка
L. Frode
38'
Желтая карточка
F. Keidel
29'
ГОЛ! 2:1!
S. Lorenz
ГОЛ! 2:0!
F. Schumann
Пас отдал
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
19'
ГОЛ! 1:0!
L. Munst
Пас отдал
В. Фагир
10'
Замена
F. Schumann
️️️️
Д. Диль
8'
4'
Желтая карточка
R. Malone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
22
Leon Reichardt
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
3
Christopher Olivier
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
18
Lukas Laupheimer
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
10
Nicolás Sessa
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
2-4-4
41
Сеймен
22
29
3
18
8
5
27
43
19
Фагир
26
Диль
2-2-5
33
Функ
16
18
8
43
25
32
24
34
29
5
5
26
Диль
3
3
26
Диль
27
10
10
27
43
17
Раймунд
17
Раймунд
43
19
Фагир
9
Кастанарас
9
Кастанарас
19
Фагир
29
20
20
29
43
17
Безушков
17
Безушков
43
Остались в запасе
Штутгарт II
Ингольштадт
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
1
Simon Simoni
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
22
Jakov Šuver
ЦЗ
32
Tom Barth
ЦЗ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Штутгарт II - Ингольштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Yannick Rupert, Germany
Стадион:
Гази-Штадион
Новости команд
Все
Штутгарт II
Ингольштадт
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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