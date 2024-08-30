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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Ганза
Виктория - Ганза: обзор матча 30 августа 2024
Виктория
30.08.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ганза
6'
L. Lobinger
65'
L. Lobinger
68'
S. Güler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Ганза
Желтая карточка
S. Güler
83'
81'
Замена
B. Dietze
️️️️
А. Лебе
81'
Замена
N. Neidhart
️️️️
N. Fröling
Замена
J. Sticker
️️️️
F. Engelhardt
80'
Замена
K. Schulz
️️️️
B. Henning
80'
ГОЛ! 3:0!
S. Güler
68'
Замена
S. Handle
️️️️
A. Vrenezi
68'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Эль-Мала
68'
67'
Замена
M. Schuster
️️️️
F. Pfanne
66'
Замена
A. Jonjić
️️️️
А. Бериша
ГОЛ! 2:0!
L. Lobinger
65'
61'
Желтая карточка
А. Лебе
Замена
K. Pytlik
️️️️
L. Dietz
54'
46'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
К. Шумахер
Желтая карточка
С. Эль-Мала
42'
36'
Желтая карточка
А. Россипал
ГОЛ! 1:0!
L. Lobinger
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
2
Lars Dietz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Albion Vrenezi
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
99
Альбин Бериша
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
2
55
Лопеш Кабрал
6
Лофоломо
15
5
8
10
9
6
10
Эль-Мала
3-2-1-2-2
30
15
Гюрлеен
4
Россбах
23
19
Мейдр
19
Россипал
6
10
Лебе
10
Шумахер
16
99
Бериша
2
4
4
2
6
2
2
6
8
3
3
8
10
7
7
10
10
Эль-Мала
22
22
10
Эль-Мала
10
Шумахер
7
7
10
Шумахер
10
Лебе
42
42
10
Лебе
23
5
5
23
99
Бериша
11
11
99
Бериша
16
7
7
16
Остались в запасе
Виктория
Ганза
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
44
Tim Krohn
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
44
Tim Krohn
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Виктория - Ганза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
Новости команд
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Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
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