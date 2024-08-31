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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Саарбрюккен
Вальдхоф Мангейм - Саарбрюккен: обзор матча 31 августа 2024
Вальдхоф Мангейм
31.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Саарбрюккен
41'
С. Василиадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Саарбрюккен
90'
+4
Замена
Д. Бишсель
️️️️
П. Сонтхаймер
74'
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
С. Василиадис
74'
Замена
Э. Кран
️️️️
Т. Цивейя
Желтая карточка
M. Seegert
67'
Замена
M. Kobylanski
️️️️
Ф. Локемпер
65'
Желтая карточка
Ф. Локемпер
51'
Замена
А. Файн
️️️️
A. Rexhepi
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
К. Аразе
46'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
M. Thalhammer
46'
Желтая карточка
A. Rexhepi
45'
+5
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Василиадис
Замена
M. Seegert
️️️️
N. Hoffmann
26'
16'
Желтая карточка
С. Сонненберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Niklas Hoffmann
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
13
Omer Hanin
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
18
M. Kobylanski
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Саарбрюккен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
3-1-1-5
24
Клюнтер
2
41
Матрисиани
6
7
Шипноски
33
36
Аразе
7
8
9
Локемпер
4-1-3-2
13
Менцель
4
Сонненберг
8
Зейтц
4
33
Шумахер
6
Сонтхаймер
19
Василиадис
23
Цивейя
7
39
9
Брюнкер
33
29
Файн
29
Файн
33
8
11
Бенателли
11
Бенателли
8
9
Локемпер
18
18
9
Локемпер
36
Аразе
13
Бойд
13
Бойд
36
Аразе
6
21
21
6
6
Сонтхаймер
18
Бишсель
18
Бишсель
6
Сонтхаймер
23
Цивейя
5
Кран
5
Кран
23
Цивейя
19
Василиадис
10
10
19
Василиадис
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Саарбрюккен
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
21
Юлиан Рикман
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
25
Amine Naifi
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Саарбрюккен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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