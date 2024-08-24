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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Боруссия Дортмунд II
Ганза - Боруссия Дортмунд II: обзор матча 24 августа 2024
Ганза
24.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Дортмунд II
17'
К. Вятьен (АГ)
90+5'
Ю. Хеттвер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Боруссия Дортмунд II
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Ю. Хеттвер
Желтая карточка
M. Hagemoser
90'
+4
84'
Желтая карточка
M. Eberwein
81'
Желтая карточка
J. Paulina
Замена
L. Köster
️️️️
А. Лебе
74'
Замена
M. Schuster
️️️️
F. Pfanne
74'
73'
Замена
J. Paulina
️️️️
К. Кэмпбелл
67'
Желтая карточка
Д. Кревсун
Желтая карточка
А. Россипал
60'
58'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
К. Вятьен
Замена
Д. Гебур
️️️️
А. Гюрлеен
58'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
N. Fröling
58'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Вятьен
Пас отдал
C. Harenbrock
17'
Желтая карточка
К. Шумахер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
99
Альбин Бериша
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
24
Дарио Гебур
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
15
Ben Huning
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
3-2-2-3
30
15
Гюрлеен
4
Россбах
23
19
Россипал
19
Мейдр
10
Шумахер
10
Лебе
16
8
99
Бериша
4-5-1
1
Лотка
49
Люрс
39
Мане
66
Кабар
20
26
46
Азхил
13
29
Вятьен
14
39
Кэмпбелл
16
7
7
16
15
Гюрлеен
24
Гебур
24
Гебур
15
Гюрлеен
23
5
5
23
10
Лебе
8
8
10
Лебе
29
Вятьен
39
39
29
Вятьен
39
Кэмпбелл
27
27
39
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ганза
Боруссия Дортмунд II
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
31
Силас Острзински
ВР
15
Ben Huning
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
15
Ben Huning
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Ян Циммерман
Статистика матча Ганза - Боруссия Дортмунд II
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Информация о матче
Главный судья:
Martin Wilke, Germany
Стадион:
Остзеештадион
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Боруссия Дортмунд II
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2017.08.15 06:06
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Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
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2017.08.15 06:06
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