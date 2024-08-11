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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Рот-Вайсс
Ганновер 96 II - Рот-Вайсс: обзор матча 11 августа 2024
Ганновер 96 II
11.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Рот-Вайсс
38'
H. Chakroun
27'
L. Brumme
47'
L. Brumme
53'
L. Vonić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Рот-Вайсс
Замена
J. Winter
️️️️
H. Chakroun
90'
+3
89'
Замена
N. Kaiser
️️️️
E. Çelebi
Замена
Д. Видейра
️️️️
K. Oudenne
82'
75'
Замена
E. Voufack
️️️️
L. Brumme
68'
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
A. Arslan
67'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
J. Kaparos
Замена
S. Busch
️️️️
Т. Санне
63'
Замена
R. Kalem
️️️️
M. Ndikom
63'
Замена
M. Dammeier
️️️️
M. Abdullatif
63'
53'
ГОЛ! 1:3!
L. Vonić
Пас отдал
A. Arslan
47'
ГОЛ! 1:2!
L. Brumme
Пас отдал
A. Arslan
ГОЛ! 1:1!
H. Chakroun
Пас отдал
K. Oudenne
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
L. Brumme
Пас отдал
J. Kaparos
21'
Желтая карточка
A. Arslan
Желтая карточка
H. Chakroun
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
7
Mustafa Abdullatif
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
28
Montell Ndikom
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
79
Leonardo Vonić
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
9
Sean Busch
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
11
Jorden Winter
ЦФ
16
Keanu Brandt
ЦФ
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
10
Томас Айсфельд
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
3-1-2-4
33
33
4
27
33
Вальбрехт
7
17
Безушков
14
19
Санне
28
29
4-1-1-5
4
Шульц
26
14
23
7
26
Мюзель
79
70
8
33
1
7
17
17
7
28
10
10
28
19
Санне
9
9
19
Санне
29
9
Видейра
9
Видейра
29
14
11
11
14
14
19
19
14
26
18
18
26
8
10
Айсфельд
10
Айсфельд
8
70
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
70
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Рот-Вайсс
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
22
Noah Engelbreth
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
35
Felix Wienand
ВР
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
22
Noah Engelbreth
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
16
Keanu Brandt
ЦФ
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ганновер 96 II - Рот-Вайсс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Yannick Rupert, Germany
Стадион:
Эйленрайдштадион
Новости команд
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