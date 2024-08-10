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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Унтерхахинг - Ингольштадт
Унтерхахинг - Ингольштадт: обзор матча 10 августа 2024
Унтерхахинг
10.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ингольштадт
38'
T. Knipping
65'
M. Stiefler
45+1'
P. Testroet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унтерхахинг - Ингольштадт
90'
+5
Желтая карточка
R. Malone
Замена
A. Breuer
️️️️
S. Skarlatidis
90'
+4
Желтая карточка
J. Kugel
87'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
J. Kugel
87'
82'
Замена
R. Malone
️️️️
B. Kanuric
79'
Желтая карточка
B. Kayo
ГОЛ! 2:1!
M. Stiefler
Пас отдал
J. Kugel
65'
Замена
T. Hoops
️️️️
M. Hennig
62'
Замена
L. Ihorst
️️️️
L. Jastremski
62'
57'
Замена
С. Греннинг
️️️️
P. Testroet
57'
Замена
М. Диттген
️️️️
D. Kopacz
46'
Замена
B. Kayo
️️️️
M. Plath
Желтая карточка
D. Waidner
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
P. Testroet
Пас отдал
M. Plath
Желтая карточка
N. Ortel
45'
Желтая карточка
M. Stiefler
44'
ГОЛ! 1:0!
T. Knipping
Пас отдал
S. Skarlatidis
38'
37'
Желтая карточка
M. Plath
18'
Желтая карточка
L. Frode
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
14
Max Plath
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
27
Tim Hoops
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
19
Fynn Seidel
ЦП
43
Felix Lautenbacher
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
16
Ryan Malone
ЦЗ
48
Bryang Kayo
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
4-5
13
23
33
49
8
8
29
34
30
20
4-1-5
33
Функ
18
21
20
14
8
25
Борковски
32
34
29
37
33
27
27
33
29
8
8
29
30
26
26
30
9
14
14
9
8
16
16
8
14
48
48
14
29
11
Диттген
11
Диттген
29
37
17
Греннинг
17
Греннинг
37
Остались в запасе
Унтерхахинг
Ингольштадт
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
19
Fynn Seidel
ЦП
43
Felix Lautenbacher
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
1
Simon Simoni
ВР
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
19
Fynn Seidel
ЦП
43
Felix Lautenbacher
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
2
Mattis Hoppe
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Унтерхахинг - Ингольштадт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Tobias Wittmann, Germany
Стадион:
Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
Новости команд
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Унтерхахинг
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