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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганза - Штутгарт II
Ганза - Штутгарт II: обзор матча 03 августа 2024
Ганза
03.08.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт II
36'
А. Лебе (П)
70'
B. Boakye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Штутгарт II
90'
+3
Замена
J. Šuver
️️️️
L. Simnica
90'
+3
Замена
R. Hanashiro
️️️️
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
87'
Желтая карточка
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
83'
Желтая карточка
D. Nothnagel
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
N. Neidhart
81'
80'
Замена
D. Tritschler
️️️️
М. Санко
79'
Желтая карточка
K. Amaniampong
Замена
C. Kinsombi
️️️️
C. Harenbrock
74'
Замена
Д. Гебур
️️️️
А. Гюрлеен
74'
72'
Замена
F. Schumann
️️️️
T. Barth
70'
ГОЛ! 1:1!
B. Boakye
Пас отдал
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
Желтая карточка
L. Köster
68'
Желтая карточка
Д. Россбах
60'
Замена
L. Köster
️️️️
N. Fröling
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Лебе
36'
22'
Желтая карточка
L. Simnica
Желтая карточка
F. Pfanne
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
23
Franz Pfanne
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
10
Адриен Лебе
АП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
32
Tom Barth
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
Штутгарт II
28
Dominik Draband
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
3
Frederik Schumann
ЦЗ
31
Elijah Scott
ЦЗ
22
Jakov Šuver
ЦЗ
42
Rinto Hanashiro
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
23
Elton Krasniqi
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
4-2-4
32
Уфофф
19
Россипал
15
Гюрлеен
23
4
Россбах
10
Шумахер
10
Лебе
44
16
7
8
4-3-3
41
Сеймен
22
29
39
32
18
5
8
30
Санко
43
27
15
Гюрлеен
24
Гебур
24
Гебур
15
Гюрлеен
8
7
7
8
7
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
7
16
8
8
16
32
3
3
32
5
22
22
5
43
42
42
43
30
Санко
25
25
30
Санко
Остались в запасе
Ганза
Штутгарт II
30
Max Hagemoser
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
28
Dominik Draband
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
31
Elijah Scott
ЦЗ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
23
Elton Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
5
Marco Schuster
ЦП
Остались в запасе
28
Dominik Draband
ВР
3
Alexandre Azevedo
ЦЗ
31
Elijah Scott
ЦЗ
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
23
Elton Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Ганза - Штутгарт II
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Timon Oliver Schulz, Germany
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
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Ганза
Штутгарт II
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
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