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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Дьошдьер
Уйпешт - Дьошдьер: обзор матча 21 сентября 2024
Уйпешт
21.09.2024, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
0 : 0
Завершен
Дьошдьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
3-2-3-3
3
5
Фиола
22
30
33
Беше
11
Хорват
6
Лакуа
26
88
10
1
3-1-5
30
Сентич
6
Саничанин
3
Чорбаджийски
3
25
50
34
11
17
Климович
11
Остались в запасе
Уйпешт
Дьошдьер
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
16
Bence Komlósi
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Уйпешт - Дьошдьер
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
12
Офсайды
1
6
Количество передач
515
285
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Новости команд
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1
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12
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1
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12
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8
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1
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
1
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