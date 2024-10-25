Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Лаваль
Анси - Лаваль: обзор матча 25 октября 2024
Анси
25.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 0
Завершен
Лаваль
28'
А. Бермон
70'
A. Larose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Лаваль
Желтая карточка
J. Tiendrebeogo
90'
+6
88'
Желтая карточка
Y. Tavares
Замена
J. Kouadio
️️️️
A. Larose
83'
76'
Замена
У. Коколо
️️️️
А. Черни
76'
Замена
J. Roye
️️️️
T. Thomas
Замена
J. Tiendrebeogo
️️️️
А. Бермон
73'
Желтая карточка
K. Djoco
71'
ГОЛ! 2:0!
A. Larose
Пас отдал
C. Billemaz
70'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Й. Демонси
67'
67'
Замена
С. Дукуре
️️️️
М. Камара
67'
Замена
К. Зохи
️️️️
W. Bianda
Желтая карточка
А. Каши
45'
+5
35'
Желтая карточка
К. Куасси
ГОЛ! 1:0!
А. Бермон
28'
8'
Замена
W. Bianda
️️️️
P. Ouaneh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
23
Yohan Tavares
(К)
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
11
Мамаду Камара
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Анси
16
Томас Калленс
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
22
Clement Billemaz
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
9
Кевин Зохи
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
3
William Bianda
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-1-3-2
1
Эскале
21
Н'Сакаля
2
6
21
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
26
Бермон
9
28
3-2-1-1-3
30
Самасса
15
75
Черни
7
21
Куасси
23
8
19
Селлуки
6
18
11
Камара
28
27
27
28
26
Бермон
18
18
26
Бермон
24
Демонси
22
22
24
Демонси
75
Черни
21
Коколо
21
Коколо
75
Черни
9
Зохи
9
Зохи
15
3
3
15
8
4
4
8
11
Камара
22
Дукуре
22
Дукуре
11
Камара
Остались в запасе
Анси
Лаваль
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
1
Maxime Hautbois
ВР
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
23
Карим Сиссе
АП
11
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Анси - Лаваль
3
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
22
16
Офсайды
1
3
Количество передач
358
358
Сейвы
1
2
Точность передач %
65
61
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
Новости команд
Все
Анси
Лаваль
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+