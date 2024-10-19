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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лорьян - Анси
Лорьян - Анси: обзор матча 19 октября 2024
Лорьян
19.10.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
4 : 2
Завершен
Анси
55'
Э. Жуниор Крупи
70'
Д. Мвука
74'
Э. Жуниор Крупи
88'
С. Сумано
7'
K. Djoco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Анси
ГОЛ! 4:1!
С. Сумано
Пас отдал
Д. Йонгва
88'
Замена
️️️️
Г. Калюлю
85'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Э. Жуниор Крупи
85'
76'
Замена
К. Сиссе
️️️️
C. Billemaz
76'
Замена
J. Tiendrebeogo
️️️️
Й. Демонси
75'
Замена
F. Lajugie
️️️️
Ф. Н'Сакаля
ГОЛ! 3:1!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
Л. Абержель
74'
Желтая карточка
Э. Жуниор Крупи
72'
Замена
С. Сумано
️️️️
М. Бамба
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мвука
Пас отдал
Д. Йонгва
70'
Замена
Д. Мвука
️️️️
П. Кацерис
63'
62'
Замена
А. Бермон
️️️️
A. Larose
ГОЛ! 1:1!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
М. Бамба
55'
40'
Желтая карточка
В. Пажо
36'
Желтая карточка
Ф. Эскале
7'
ГОЛ! 0:1!
K. Djoco
Пас отдал
A. Larose
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
21
Axel Drouhin
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
23
Карим Сиссе
АП
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
4-1-1-3-1
38
Мвого
13
Йонгва
32
Аджей
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
62
Авом
77
Кацерис
22
Крупи
21
Понко
9
Бамба
4-1-2-3
1
Эскале
41
21
2
21
Н'Сакаля
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
28
22
9
77
Кацерис
22
Мвука
22
Мвука
77
Кацерис
9
Бамба
99
Сумано
99
Сумано
9
Бамба
22
Крупи
15
Айегун
15
Айегун
22
Крупи
21
Н'Сакаля
6
6
21
Н'Сакаля
28
26
Бермон
26
Бермон
28
24
Демонси
18
18
24
Демонси
22
23
Сиссе
23
Сиссе
22
Остались в запасе
Лорьян
Анси
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
16
Томас Калленс
ВР
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Лорьян - Анси
1
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
13
Офсайды
9
0
Количество передач
574
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Мустуар
Новости команд
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Лорьян
Анси
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