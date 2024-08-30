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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - По
Гренобль - По: обзор матча 30 августа 2024
Гренобль
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
1 : 1
Завершен
По
55'
P. Meissa Ba
68'
А. Милль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - По
Желтая карточка
Г. Пакье
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
J. Gaspar
88'
Замена
K. Gasnier
️️️️
А. Милль
Замена
N. Zahui
️️️️
J. Benet
88'
74'
Замена
X. Kouassi
️️️️
S. Beusnard
Замена
М. Бангре
️️️️
A. Kerouedan
74'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
68'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Милль
Пас отдал
Т. Арконт
Замена
Л. Жозеф
️️️️
D. Rigo
68'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
Э. Сильвестр
68'
60'
Замена
К. Диавара
️️️️
Y. Njoh
ГОЛ! 1:0!
P. Meissa Ba
Пас отдал
A. Kerouedan
55'
Желтая карточка
М. Диарра
46'
38'
Желтая карточка
П. Мбуп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
(К)
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
По
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
21
Steeve Beusnard
(К)
ЦП
37
Ияд Мохамед
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
17
Антуан Милль
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
19
Nesta Zahui
ЦФ
По
21
Бингуру Камара
ВР
40
Tao Paradowski
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
4-4-2
23
Диоп
29
Менди
4
Диарра
21
Чапчет
29
Пакье
6
10
Сильвестр
11
25
Валь
5
21
4-2-1-4
7
Куду
20
5
12
21
37
Мохамед
7
Арконт
17
Милль
9
Мбуп
7
40
10
Сильвестр
26
Мбемба
26
Мбемба
10
Сильвестр
11
11
Бангре
11
Бангре
11
6
75
Жозеф
75
Жозеф
6
21
19
19
21
21
4
4
21
17
Милль
90
90
17
Милль
7
7
Диавара
7
Диавара
7
Остались в запасе
Гренобль
По
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Остались в запасе
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
40
Tao Paradowski
ВР
19
Усман Канте
ЦЗ
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Гренобль - По
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
7
10
Офсайды
3
3
Количество передач
418
397
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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