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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АЗ Алкмаар
Спарта - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 ноября 2024
Спарта
24.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
16'
Т. Лауритсен
9'
П. Коопмейнерс
73'
С. Мейнанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
П. Клемент
90'
+6
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
90'
+2
Замена
A. Oufkir
️️️️
С. Бакари
87'
85'
Желтая карточка
Э. Поку
83'
Замена
Э. Поку
️️️️
К. Смит
Замена
К. Негли
️️️️
Д. Китолано
80'
77'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. Мердинк
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Мейнанс
Замена
С. Мито
️️️️
А. Верскуерен
67'
Замена
B. Reith
️️️️
П. ван Анхолт
66'
65'
Замена
Й. Класи
️️️️
D. Kwakman
65'
Замена
С. Майкума
️️️️
Д. Меллер Вольфе
64'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
В. Гос
59'
Желтая карточка
D. Kwakman
47'
Желтая карточка
С. Мейнанс
Желтая карточка
С. Бакари
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Д. Китолано
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Коопмейнерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
21
Свен Мейнанс
(К)
ПП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Спарта
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
10
Камиль Негли
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-3-1-2
1
Олий
15
ван Анхолт
44
Эрдхуйзен
3
2
Бакари
16
Китолано
24
Верскуерен
24
Клемент
6
Бас
9
Лауритсен
10
4-1-3-2
41
Зут
30
Касиус
5
Пенетра
3
Гос
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
10
Смит
21
19
Пэррот
9
Мердинк
15
ван Анхолт
2
2
15
ван Анхолт
24
Верскуерен
10
Мито
10
Мито
24
Верскуерен
16
Китолано
10
Негли
10
Негли
16
Китолано
2
Бакари
24
24
2
Бакари
3
Гос
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
3
Гос
3
Вольфе
2
Майкума
2
Майкума
3
Вольфе
21
8
Класи
8
Класи
21
9
Мердинк
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
Мердинк
10
Смит
17
Поку
17
Поку
10
Смит
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
3
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
12
Количество передач
535
497
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.15
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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