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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Спарта
Гронинген - Спарта: обзор матча 09 ноября 2024
Гронинген
09.11.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
31'
R. Postema
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Спарта
Замена
Т. Блокзийл
️️️️
С. Ресинк
90'
+4
87'
Замена
Ч. Брим
️️️️
С. Бакари
Замена
Ф. Стам
️️️️
W. Prins
82'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Л. Валенте
79'
74'
Замена
С. Мито
️️️️
К. Негли
Желтая карточка
М. Персман
64'
63'
Желтая карточка
М.
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Т. ван Берген
46'
46'
Замена
М.
️️️️
П. Клемент
ГОЛ! 1:0!
R. Postema
31'
30'
Желтая карточка
П. Клемент
25'
Замена
M. Nassoh
️️️️
Кайку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
3
Marvin Young
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
11
Кайку
ПВ
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
Спарта
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
5
Метинью
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
4-3-1-2
1
Вессен
5
Ренте
2
14
43
Персман
10
Бакуна
6
Ресинк
8
Хове
10
Валенте
11
26
ван Берген
4-3-1-2
1
Олий
2
Бакари
44
Эрдхуйзен
2
3
24
Клемент
16
Китолано
24
Верскуерен
11
Кайку
9
Лауритсен
10
Негли
6
Ресинк
3
Блокзийл
3
Блокзийл
6
Ресинк
2
3
Стам
3
Стам
2
10
Валенте
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Валенте
26
ван Берген
9
Виллумссон
9
Виллумссон
26
ван Берген
24
Клемент
5
5
24
Клемент
10
Негли
10
Мито
10
Мито
10
Негли
11
Кайку
10
10
11
Кайку
2
Бакари
7
Брим
7
Брим
2
Бакари
Остались в запасе
Гронинген
Спарта
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
Остались в запасе
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча Гронинген - Спарта
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
0
3
Количество передач
388
531
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.55
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
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