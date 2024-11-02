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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 02 ноября 2024
Фейеноорд
02.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
61'
Д. Меллер Вольфе (АГ)
63'
Л. Иванушец
82'
И. Осман
43'
Т. Пэррот
89'
М. Мердинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Мердинк
Пас отдал
Э. Поку
ГОЛ! 3:1!
И. Осман
Пас отдал
Б. Ньивкоп
82'
Замена
Г. Смал
️️️️
И. Пайшао
80'
80'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Д. Касиус
Замена
И. Осман
️️️️
Х. Карранца
80'
Замена
А. Хадж Мусса
️️️️
Л. Иванушец
74'
74'
Замена
В. Гос
️️️️
М. Деккер
73'
Замена
М. де Вит
️️️️
Д. Меллер Вольфе
67'
Замена
D. Kwakman
️️️️
Й. Класи
67'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
М. Лахдо
ГОЛ! 2:1!
Л. Иванушец
Пас отдал
Х. Карранца
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Меллер Вольфе
61'
Замена
C. Nadje
️️️️
Р. Зерруки
60'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Рид
60'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пэррот
Пас отдал
Д. Меллер Вольфе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-3-2-1
1
Бейлов
3
Буэно
17
Ганцко
3
Белен
26
Рид
6
Зерруки
16
Ин Бом
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Иванушец
9
Карранца
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
30
Касиус
5
Пенетра
23
Деккер
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
8
Класи
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Поку
14
Пайшао
5
Смал
5
Смал
14
Пайшао
6
Зерруки
18
18
6
Зерруки
26
Рид
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
26
Рид
17
Иванушец
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
17
Иванушец
9
Карранца
15
Осман
15
Осман
9
Карранца
3
Вольфе
34
де Вит
34
де Вит
3
Вольфе
23
Деккер
3
Гос
3
Гос
23
Деккер
8
Класи
21
21
8
Класи
15
Лахдо
42
Аддаи
42
Аддаи
15
Лахдо
30
Касиус
9
Мердинк
9
Мердинк
30
Касиус
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
2
Сейя Майкума
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
2
Сейя Майкума
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
11
Офсайды
0
4
Количество передач
540
327
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.76
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Де Кейп
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