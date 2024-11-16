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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Ноттс Каунти
Крю Александра - Ноттс Каунти: обзор матча 16 ноября 2024
Крю Александра
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
40'
Ш. Трейси
62'
Р. Куни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Ноттс Каунти
Замена
K. Breckin
️️️️
M. Holicek
90'
Красная карточка
C. Long
84'
Замена
C. Long
️️️️
Ш. Трейси
83'
Замена
O. Lunt
️️️️
М. Сандерс
83'
Желтая карточка
Ш. Трейси
80'
Замена
J. Lankester
️️️️
О. Богль
78'
Желтая карточка
М. Сандерс
75'
Желтая карточка
Ф. Маршал
71'
Желтая карточка
Z. Williams
67'
Желтая карточка
Р. Куни
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Куни
62'
Желтая карточка
M. Holicek
57'
46'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
C. Scott
46'
Замена
К. Гордон
️️️️
Л. Несс
ГОЛ! 1:0!
Ш. Трейси
Пас отдал
J. Tabiner
40'
3'
Желтая карточка
Д. Бедо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
25
M. Conway
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
44
Madou Cisse
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-4-1-1
34
Маршал
4
6
5
Деметриу
2
Куни
17
11
25
6
Сандерс
10
Трейси
9
Богль
3-1-1-5
1
Басс
12
Несс
4
Бедо
28
33
Эббот
18
8
5
25
Царулла
20
20
6
Сандерс
19
19
6
Сандерс
17
26
26
17
9
Богль
7
7
9
Богль
10
Трейси
9
9
10
Трейси
12
Несс
2
Гордон
2
Гордон
12
Несс
20
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Остались в запасе
Крю Александра
Ноттс Каунти
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Крю Александра - Ноттс Каунти
6
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
5
Офсайды
4
0
Количество передач
280
537
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Steven Copeland, England
Новости команд
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Крю Александра
Ноттс Каунти
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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