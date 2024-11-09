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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Моркамб
Хэрроджейт - Моркамб: обзор матча 09 ноября 2024
Хэрроджейт
09.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Моркамб
86'
J. Daly
37'
Р. Уильямс
90+6'
H. Macadam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Моркамб
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
H. Macadam
Пас отдал
Г. Эдвардс
90'
+2
Желтая карточка
H. Macadam
ГОЛ! 1:1!
J. Daly
Пас отдал
J. Muldoon
86'
82'
Замена
J. Slew
️️️️
M. Dackers
82'
Замена
H. Macadam
️️️️
Т. Уайт
76'
Замена
K. Harrack
️️️️
A. Lewis
76'
Замена
Г. Бургойн
️️️️
С. Мур
Замена
J. Daly
️️️️
J. March
66'
Замена
С. Фоларин
️️️️
S. Duke-McKenna
65'
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уильямс
Пас отдал
B. Tollitt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
Хэрроджейт
14
Toby Sims
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
8
Harvey Macadam
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
9
Hallam Hope
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
2-1-1-2-4
1
2
О'Коннор
4
Мун
14
Фолдс
2
21
Тэйлор
22
Дули
10
18
9
8
3-4-1-2
31
Мур
46
Уильямс
2
33
Тутонда
3
28
4
Уайт
9
7
Эдвардс
4
18
10
12
Фоларин
12
Фоларин
10
9
11
11
9
31
Мур
1
Бургойн
1
Бургойн
31
Мур
4
Уайт
8
8
4
Уайт
3
12
12
3
9
11
11
9
Остались в запасе
Хэрроджейт
Моркамб
14
Toby Sims
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
9
Hallam Hope
ЦФ
Остались в запасе
14
Toby Sims
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
9
Hallam Hope
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Хэрроджейт - Моркамб
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
2
Количество передач
399
309
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
61
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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2020.09.24 07:24
1
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