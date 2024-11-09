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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Бромли
Челтенхэм - Бромли: обзор матча 09 ноября 2024
Челтенхэм
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бромли
51'
E. Archer
82'
O. Sowunmi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Бромли
Замена
М. Тэйлор
️️️️
L. Kinsella
88'
82'
ГОЛ! 1:1!
O. Sowunmi
Пас отдал
K. Grant
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Миллер
81'
73'
Замена
L. Leigh
️️️️
J. Arthurs
71'
Желтая карточка
J. Arthurs
Замена
I. Bakare
️️️️
J. Thomas
68'
Замена
T. Pett
️️️️
Д. Колуилл
68'
Замена
A. Jude-Boyd
️️️️
Л. Пэйн
68'
63'
Замена
L. Amantchi
️️️️
L. Dennis
59'
Замена
O. Olomola
️️️️
К. Конгрив
ГОЛ! 1:0!
E. Archer
51'
24'
Вторая желтая
C. Jenkinson
12'
Желтая карточка
C. Jenkinson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
7
Ethon Archer
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
6
Luke Young
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Бромли
1
G. Smith
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
4
Tom Pett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
8
Lewis Leigh
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
3-4-4
6
Стаббс
5
27
Пэйн
7
19
6
27
Колуилл
4
1
10
Миллер
17
3-2-1-4
1
2
17
21
3
20
20
Конгрив
8
9
11
5
19
18
18
19
27
Пэйн
17
17
27
Пэйн
27
Колуилл
4
4
27
Колуилл
10
Миллер
12
Боумен
12
Боумен
10
Миллер
4
9
Тэйлор
9
Тэйлор
4
20
8
8
20
20
Конгрив
29
29
20
Конгрив
11
11
11
11
Остались в запасе
Челтенхэм
Бромли
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Челтенхэм - Бромли
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
14
Офсайды
5
2
Количество передач
369
290
Сейвы
4
4
Точность передач %
68
57
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Информация о матче
Главный судья:
Scott Oldham, England
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Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
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