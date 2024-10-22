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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Крю Александра
Флитвуд - Крю Александра: обзор матча 22 октября 2024
Флитвуд
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Крю Александра
87'
Р. Куни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Крю Александра
90'
Замена
K. Breckin
️️️️
M. Holicek
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Куни
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
80'
80'
Замена
К. Томас
️️️️
М. Сандерс
Замена
Р. Брум
️️️️
К. Джонстон
75'
Замена
E. Bonds
️️️️
Д. Мэйор
75'
62'
Замена
О. Богль
️️️️
A. Thibaut
61'
Замена
O. Lunt
️️️️
J. Tabiner
59'
Желтая карточка
M. Conway
17'
Желтая карточка
J. Tabiner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Finley Potter
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
6
Z. Williams
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
25
M. Conway
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
29
Adrien Thibaut
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Флитвуд
32
Kayden Hughes
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Elliot Bonds
ЦП
14
Райан Брум
ПП
23
Кайан Харрат
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
2-1-5-1-1
23
Харрингтон
5
2
Джонстон
21
Хант
10
Хелм
19
24
Виртю
10
Мэйор
44
44
Паттерсон
19
4-4-1-1
34
Маршал
2
Куни
4
6
4
25
11
6
Сандерс
17
10
Трейси
29
10
Мэйор
16
16
10
Мэйор
2
Джонстон
14
Брум
14
Брум
2
Джонстон
19
23
Харрат
23
Харрат
19
11
19
19
11
6
Сандерс
8
Томас
8
Томас
6
Сандерс
17
26
26
17
29
9
Богль
9
Богль
29
Остались в запасе
Флитвуд
Крю Александра
32
Kayden Hughes
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Флитвуд - Крю Александра
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
463
328
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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