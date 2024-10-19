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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Солфорд Сити
Крю Александра - Солфорд Сити: обзор матча 19 октября 2024
Крю Александра
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Солфорд Сити
26'
Р. Куни
12'
Б. Вудберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Солфорд Сити
85'
Желтая карточка
M. Lund
Замена
О. Богль
️️️️
Ш. Трейси
78'
Замена
O. Lunt
️️️️
M. Conway
75'
Замена
К. Томас
️️️️
М. Сандерс
75'
71'
Замена
M. Lund
️️️️
Д. Остерфилд
70'
Замена
C. McAleny
️️️️
Б. Вудберн
60'
Желтая карточка
Б. Вудберн
Замена
A. Thibaut
️️️️
K. Breckin
46'
39'
Желтая карточка
Т. Форна
ГОЛ! 1:1!
Р. Куни
Пас отдал
Z. Williams
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вудберн
Пас отдал
Х. Многа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
26
Kian Breckin
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
25
M. Conway
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
Главный тренер
Ли Белл
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
14
Килиан Куасси
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
19
Owen Lunt
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
29
Adrien Thibaut
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
3-2-4-1
34
Маршал
4
5
Деметриу
6
4
2
Куни
26
25
17
6
Сандерс
10
Трейси
3-4-1-2
32
Джонс
19
Многа
29
Гарбатт
16
Тилт
6
14
Форна
10
4
Остерфилд
7
Вудберн
19
14
Куасси
25
19
19
25
6
Сандерс
8
Томас
8
Томас
6
Сандерс
10
Трейси
9
Богль
9
Богль
10
Трейси
26
29
29
26
4
Остерфилд
8
8
4
Остерфилд
7
Вудберн
14
14
7
Вудберн
Остались в запасе
Крю Александра
Солфорд Сити
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Крю Александра - Солфорд Сити
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
23
Офсайды
0
1
Количество передач
300
272
Сейвы
4
2
Точность передач %
59
63
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
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