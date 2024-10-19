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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Хэрроджейт
Карлайл Юнайтед - Хэрроджейт: обзор матча 19 октября 2024
Карлайл Юнайтед
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хэрроджейт
44'
L. Armstrong
39'
M. Daly
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Хэрроджейт
Желтая карточка
Д. Робинсон
82'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Д. Сади
77'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
L. Armstrong
77'
Желтая карточка
J. Mellish
74'
68'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Muldoon
Замена
И. Робсон
️️️️
C. Anthony Guy
65'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
T. Charters
64'
ГОЛ! 1:1!
L. Armstrong
44'
Желтая карточка
H. Neal
39'
39'
ГОЛ! 0:1!
M. Daly
Пас отдал
М. Фолдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
3-2-5
21
Льюис
6
Лавелл
3
4
Томас
4
10
Сади
15
10
59
8
22
3-1-1-2-3
1
2
О'Коннор
4
Мун
14
14
Фолдс
10
22
Дули
21
Тэйлор
18
11
8
10
Сади
19
Робинсон
19
Робинсон
10
Сади
8
7
Робсон
7
Робсон
8
15
7
Бьюри
7
Бьюри
15
59
10
Уайк
10
Уайк
59
18
12
Фоларин
12
Фоларин
18
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Хэрроджейт
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
2
Z. Asare
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
Остались в запасе
2
Z. Asare
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Хэрроджейт
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
608
256
Сейвы
1
8
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
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Карлайл Юнайтед
Хэрроджейт
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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