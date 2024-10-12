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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Моркамб
Бэрроу - Моркамб: обзор матча 12 октября 2024
Бэрроу
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Моркамб
82'
B. Tollitt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Моркамб
90'
+2
Замена
M. Taylor
️️️️
A. Lewis
90'
Желтая карточка
H. Hope
Замена
R. Gotts
️️️️
C. Stokes
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
B. Tollitt
Пас отдал
A. Lewis
Замена
A. Dallas
️️️️
K. Kouyate
73'
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Гарнер
73'
65'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
Т. Уайт
62'
Желтая карточка
A. Lewis
Замена
E. Acquah
️️️️
S. Foley
59'
Замена
N. Eccleston
️️️️
R. Feely
59'
45'
+3
Желтая карточка
B. Tollitt
Желтая карточка
Б. Джексон
45'
+3
37'
Желтая карточка
Т. Уайт
19'
Замена
H. Hope
️️️️
P. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
17
Paul Lewis
ЦФ
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
26
Lennon Dobson
ЦП
27
Nathan Mercer
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
2-2-1-5
23
7
Джексон
8
16
42
11
Ньюби
17
28
14
16
19
Гарнер
3-4-3
31
Мур
46
Уильямс
2
33
Тутонда
9
28
3
4
Уайт
18
4
17
14
22
22
14
28
12
12
28
19
Гарнер
19
19
19
Гарнер
16
33
33
16
17
9
9
17
3
5
5
3
4
Уайт
24
Сонго'о
24
Сонго'о
4
Уайт
17
9
9
17
Остались в запасе
Бэрроу
Моркамб
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
1
Гарри Бургойн
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
27
Nathan Mercer
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
Остались в запасе
29
Junior Tiensia
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
26
Lennon Dobson
ЦП
27
Nathan Mercer
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Бэрроу - Моркамб
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
15
Офсайды
1
0
Количество передач
465
228
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
52
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2022.01.08 21:09
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
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