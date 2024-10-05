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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Бромли
Флитвуд - Бромли: обзор матча 05 октября 2024
Флитвуд
05.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Бромли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Бромли
Замена
T. Lonergan
️️️️
Д. Мэйор
90'
+2
68'
Замена
L. Amantchi
️️️️
O. Olomola
Замена
М. Хелм
️️️️
М. Виртю
68'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
67'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хант
67'
59'
Желтая карточка
O. Sowunmi
Замена
Р. Беннет
️️️️
Д. Болтон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Бромли
1
G. Smith
ВР
16
C. Reynolds
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
9
M. Cheek
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Флитвуд
6
Рис Беннет
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
10
Марк Хелм
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
3-1-5-1
23
Харрингтон
4
Болтон
32
2
Джонстон
21
Хант
19
24
Виртю
10
Мэйор
16
44
19
4-1-5
1
21
30
4
16
3
9
8
18
Уитли
5
29
4
Болтон
6
Беннет
6
Беннет
4
Болтон
24
Виртю
10
Хелм
10
Хелм
24
Виртю
21
Хант
44
Паттерсон
44
Паттерсон
21
Хант
19
23
Харрат
23
Харрат
19
10
Мэйор
18
18
10
Мэйор
29
11
11
29
Остались в запасе
Флитвуд
Бромли
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Louis Dennis
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Louis Dennis
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Флитвуд - Бромли
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
377
319
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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