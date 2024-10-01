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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Флитвуд
Уолсолл - Флитвуд: обзор матча 01 октября 2024
Уолсолл
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 6
Завершен
Флитвуд
14'
H. Williams
45'
Д. Мэтт
25'
R. Coughlan
51'
R. Coughlan (П)
57'
K. Hughes
68'
K. Hughes
85'
М. Виртю
90+4'
М. Хелм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Флитвуд
90'
+4
ГОЛ! 2:6!
М. Хелм
Пас отдал
R. Graydon
85'
ГОЛ! 2:5!
М. Виртю
Пас отдал
К. Харрат
85'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Coughlan
84'
Замена
М. Хелм
️️️️
Д. Мэйор
Замена
D. Johnson
️️️️
J. Jellis
77'
Замена
R. Cleary
️️️️
C. Barrett
72'
68'
ГОЛ! 2:4!
K. Hughes
Пас отдал
R. Graydon
57'
ГОЛ! 2:3!
K. Hughes
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
56'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
56'
51'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
R. Coughlan
45'
+2
Желтая карточка
Р. Беннет
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэтт
Пас отдал
Н. Лоу
45'
25'
ГОЛ! 1:1!
R. Coughlan
Пас отдал
R. Graydon
ГОЛ! 1:0!
H. Williams
Пас отдал
Д. Мэтт
14'
13'
Замена
Р. Беннет
️️️️
B. Sarpong-Wiredu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Флитвуд
6
Рис Беннет
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
10
Марк Хелм
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
1-3-5
1
26
24
2
22
9
Мэтт
8
8
15
9
Лоу
4-1-5-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
4
Медли
32
4
Болтон
21
Хант
24
Виртю
16
19
44
10
Мэйор
19
2
19
19
2
8
21
21
8
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
22
39
39
22
44
6
Беннет
6
Беннет
44
10
Мэйор
10
Хелм
10
Хелм
10
Мэйор
19
23
Харрат
23
Харрат
19
Остались в запасе
Уолсолл
Флитвуд
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
14
Райан Брум
ПП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Остались в запасе
14
Райан Брум
ПП
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
18
Tom Lonergan
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уолсолл - Флитвуд
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
5
Офсайды
1
2
Количество передач
394
443
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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