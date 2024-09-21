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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Уолсолл
Солфорд Сити - Уолсолл: обзор матча 21 сентября 2024
Солфорд Сити
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Уолсолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
14
Килиан Куасси
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
22
Jamie Jellis
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
24
Harry Williams
ЦП
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
44
Ryan Watson
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Уолсолл
2
Rico Browne
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
3-3-2-2
32
Джонс
16
Тилт
5
29
Гарбатт
14
Форна
20
Честерс
4
Остерфилд
7
Вудберн
47
Аделакун
32
14
Куасси
1-3-5
1
26
22
2
24
9
Лоу
24
8
8
15
Остались в запасе
Солфорд Сити
Уолсолл
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
44
Ryan Watson
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
2
Rico Browne
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
44
Ryan Watson
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Остались в запасе
2
Rico Browne
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Солфорд Сити - Уолсолл
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
444
235
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
57
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
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