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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Ноттс Каунти
Бромли - Ноттс Каунти: обзор матча 14 сентября 2024
Бромли
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Ноттс Каунти
4'
M. Cheek
6'
B. Thompson
13'
Д. Джонс (П)
47'
Д. Кроули
56'
А. Джатта
89'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Ноттс Каунти
Желтая карточка
M. Cheek
90'
+4
90'
+3
Замена
Д. Хинчи
️️️️
Д. Кроули
90'
+2
Замена
J. Brown
️️️️
Д. МакГолдрик
89'
ГОЛ! 2:4!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Кроули
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Конгрив
83'
74'
Замена
Н. Царулла
️️️️
К. Грант
72'
Замена
S. Austin
️️️️
M. Palmer
Желтая карточка
L. Leigh
71'
Замена
L. Leigh
️️️️
A. Charles
65'
Замена
М. Динанга
️️️️
К. Уитли
58'
56'
ГОЛ! 2:3!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Кроули
47'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кроули
Пас отдал
А. Джатта
46'
Замена
А. Джатта
️️️️
Р. Канди
45'
+1
Желтая карточка
Д. Джонс
13'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
B. Thompson
6'
ГОЛ! 1:0!
M. Cheek
Пас отдал
I. Odutayo
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
18
Кори Уитли
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Бромли
12
Sam Long
ВР
15
Taylor Foran
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
11
Levi Amantchi
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-2-1-1-3
1
16
30
4
17
21
3
20
Конгрив
8
9
18
Уитли
3-1-2-2-2
1
Басс
28
4
Бедо
5
Канди
33
Эббот
18
11
Грант
10
Джонс
7
Кроули
5
17
МакГолдрик
20
Конгрив
11
Томас
11
Томас
20
Конгрив
4
8
8
4
18
Уитли
10
Динанга
10
Динанга
18
Уитли
7
Кроули
6
Хинчи
6
Хинчи
7
Кроули
17
МакГолдрик
20
20
17
МакГолдрик
18
8
8
18
11
Грант
25
Царулла
25
Царулла
11
Грант
5
Канди
20
Джатта
20
Джатта
5
Канди
Остались в запасе
Бромли
Ноттс Каунти
12
Sam Long
ВР
15
Taylor Foran
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
21
Sam Slocombe
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
15
Taylor Foran
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
11
Levi Amantchi
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Бромли - Ноттс Каунти
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
246
522
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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2018.01.27 19:52
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