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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Челтенхэм
Уолсолл - Челтенхэм: обзор матча 31 августа 2024
Уолсолл
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Челтенхэм
48'
Н. Лоу
66'
Д. Мэтт
85'
Д. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Челтенхэм
Желтая карточка
D. Okagbue
89'
Желтая карточка
C. Lakin
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Миллер
Пас отдал
L. Dulson
Желтая карточка
J. Jellis
76'
74'
Замена
F. Willcox
️️️️
R. Haynes
73'
Желтая карточка
A. Jude-Boyd
73'
Замена
T. Pett
️️️️
Р. Боумен
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
C. Barrett
66'
56'
Замена
J. Thomas
️️️️
E. Archer
55'
Замена
Д. Миллер
️️️️
I. Bakare
ГОЛ! 1:0!
Н. Лоу
Пас отдал
C. Barrett
48'
Замена
J. Earing
️️️️
L. Gordon
48'
Желтая карточка
L. Gordon
38'
Замена
H. Williams
️️️️
О. МакЭнти
26'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Д. Гордон
18'
12'
Желтая карточка
С. Стаббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
7
Ethon Archer
ЦП
6
Luke Young
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Уолсолл
19
Reyes Cleary
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
2-2-5
1
6
МакЭнти
26
2
22
8
10
Гордон
9
Мэтт
8
24
3-3-5
18
6
Стаббс
17
7
6
27
Колуилл
3
12
Боумен
14
17
13
6
МакЭнти
24
24
6
МакЭнти
15
21
21
15
10
Гордон
9
Лоу
9
Лоу
10
Гордон
3
33
33
3
7
19
19
7
18
10
Миллер
10
Миллер
18
12
Боумен
4
4
12
Боумен
Остались в запасе
Уолсолл
Челтенхэм
19
Reyes Cleary
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
19
Reyes Cleary
ЦЗ
16
Ronan Maher
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Уолсолл - Челтенхэм
4
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
300
337
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
69
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
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1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
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2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
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