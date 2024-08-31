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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Бэрроу
Хэрроджейт - Бэрроу: обзор матча 31 августа 2024
Хэрроджейт
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Бэрроу
74'
N. Eccleston
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Бэрроу
90'
Замена
A. Dallas
️️️️
E. Acquah
85'
Желтая карточка
R. Gotts
78'
Замена
D. Worrall
️️️️
Д. Гарнер
Замена
Л. Гибсон
️️️️
Z. Asare
77'
Замена
С. Дули
️️️️
М. Фолдс
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
N. Eccleston
Пас отдал
Б. Джексон
Желтая карточка
М. Фолдс
73'
Замена
J. Muldoon
️️️️
M. Daly
72'
Желтая карточка
S. Duke-McKenna
70'
Замена
D. Cornelius
️️️️
L. Sutton
63'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
J. Daly
62'
62'
Замена
E. Acquah
️️️️
K. Kouyate
Желтая карточка
Z. Asare
59'
Желтая карточка
J. Daly
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Хэрроджейт
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
2-1-3-2-2
1
14
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
17
10
21
Тэйлор
12
Фоларин
11
6
4-2-5
12
22
8
7
Джексон
42
22
29
6
16
17
19
Гарнер
2
30
Гибсон
30
Гибсон
2
14
Фолдс
22
Дули
22
Дули
14
Фолдс
17
8
8
17
11
10
10
11
10
18
18
10
19
Гарнер
27
27
19
Гарнер
9
9
17
33
33
17
Остались в запасе
Хэрроджейт
Бэрроу
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Хэрроджейт - Бэрроу
4
1
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
13
Офсайды
1
3
Количество передач
333
322
Сейвы
5
4
Точность передач %
65
64
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
1
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