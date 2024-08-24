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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Суиндон Таун
Крю Александра - Суиндон Таун: обзор матча 24 августа 2024
Крю Александра
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Суиндон Таун
Замена
M. Holicek
️️️️
М. Сандерс
87'
87'
Замена
D. Mitchell
️️️️
Д. Кен
Замена
Ч. Финни
️️️️
M. Conway
79'
72'
Замена
Т. Собовале
️️️️
R. Longelo
Замена
C. Long
️️️️
J. Tabiner
71'
Замена
J. Lankester
️️️️
Ш. Трейси
70'
60'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
O. Clarke
60'
Замена
А. Дринан
️️️️
P. Glatzel
Желтая карточка
J. Tabiner
51'
Желтая карточка
М. Деметриу
44'
24'
Желтая карточка
J. Cotterill
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
25
M. Conway
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
15
J. King
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Крю Александра
4
James Connolly
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Маршал
4
5
Деметриу
4
25
2
Биллингтон
8
Томас
6
Сандерс
11
10
Трейси
15
Хеммингс
4-4-2
1
12
Райт
3
15
24
Холл
8
30
16
Кен
10
9
10
Смит
25
14
Финни
14
Финни
25
6
Сандерс
17
17
6
Сандерс
10
Трейси
7
7
10
Трейси
11
9
9
11
10
22
Собовале
22
Собовале
10
16
Кен
39
39
16
Кен
8
10
10
8
9
23
Дринан
23
Дринан
9
Остались в запасе
Крю Александра
Суиндон Таун
4
James Connolly
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
4
James Connolly
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
19
Owen Lunt
ЦП
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Крю Александра - Суиндон Таун
2
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
354
315
Сейвы
3
0
Точность передач %
63
54
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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