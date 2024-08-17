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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Уолсолл
Суиндон Таун - Уолсолл: обзор матча 17 августа 2024
Суиндон Таун
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Уолсолл
33'
Д. Гордон
41'
Д. Мэтт
49'
T. Allen
64'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Уолсолл
Замена
D. Mitchell
️️️️
O. Clarke
85'
74'
Замена
R. Maher
️️️️
Д. Мэтт
Замена
Д. Кен
️️️️
P. Glatzel
68'
65'
Замена
J. Earing
️️️️
J. Jellis
64'
ГОЛ! 0:4!
А. Адома
Пас отдал
C. Barrett
Замена
Т. Собовале
️️️️
R. Longelo
60'
49'
ГОЛ! 0:3!
T. Allen
Желтая карточка
O. Clarke
48'
Замена
А. Дринан
️️️️
N. Ofoborh
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэтт
Пас отдал
T. Allen
41'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Гордон
Желтая карточка
Г. Смит
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
15
J. King
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
6
Priestley Farquharson
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
39
Dylan Mitchell
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
4-3-3
1
15
24
Холл
3
12
Райт
10
8
30
9
10
Смит
10
1-2-5
1
6
МакЭнти
2
22
9
Мэтт
24
8
8
15
10
22
Собовале
22
Собовале
10
9
16
Кен
16
Кен
9
8
39
39
8
10
23
Дринан
23
Дринан
10
10
Гордон
37
Адома
37
Адома
10
Гордон
9
Мэтт
16
16
9
Мэтт
22
21
21
22
Остались в запасе
Суиндон Таун
Уолсолл
37
Redman Evans
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Остались в запасе
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Суиндон Таун - Уолсолл
2
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Нарушения
3
1
Удары мимо ворот
3
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
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2017.02.23 22:20
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