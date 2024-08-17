Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Карлайл Юнайтед - Бэрроу
Карлайл Юнайтед - Бэрроу: обзор матча 17 августа 2024
Карлайл Юнайтед
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
35'
Д. Аду-Аджей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Бэрроу
Желтая карточка
Д. Вела
90'
+5
86'
Замена
A. Dallas
️️️️
N. Eccleston
Замена
D. Butterworth
️️️️
Д. Аду-Аджей
83'
Желтая карточка
A. Davies
82'
Замена
J. Ellis
️️️️
B. Williams
75'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ч. Уайк
75'
72'
Замена
D. Telford
️️️️
R. Gotts
Желтая карточка
Б. Барклай
62'
58'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
E. Acquah
58'
Замена
K. Kouyate
️️️️
Э. Ньюби
Замена
С. Лавелл
️️️️
Т. Томас
46'
45'
+2
Желтая карточка
R. Gotts
Желтая карточка
A. Hayden
43'
37'
Желтая карточка
T. Vassell
ГОЛ! 1:0!
Д. Аду-Аджей
Пас отдал
J. Mellish
35'
Желтая карточка
Ч. Уайк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
2
Archie Davies
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Бэрроу
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
27
Jake Allan
ЦП
31
Sam Hetherington
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-2-5
21
Льюис
4
Томас
20
26
Барклай
16
Вела
4
6
10
Уайк
18
Аду-Аджей
22
2
4-2-1-4
12
22
8
7
Джексон
42
23
11
Ньюби
6
16
33
29
4
Томас
6
Лавелл
6
Лавелл
4
Томас
20
18
18
20
18
Аду-Аджей
14
14
18
Аду-Аджей
10
Уайк
9
Келли
9
Келли
10
Уайк
12
9
9
12
33
19
Гарнер
19
Гарнер
33
11
Ньюби
17
17
11
Ньюби
22
19
19
22
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Бэрроу
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Jake Allan
ЦП
31
Sam Hetherington
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Jake Allan
ЦП
31
Sam Hetherington
ЦП
Остались в запасе
23
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Бэрроу
5
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
7
Количество передач
256
357
Сейвы
0
2
Точность передач %
59
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Бэрроу
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+