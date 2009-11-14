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Расписание матчей
Бразилия - Англия
Бразилия - Англия: обзор матча 14 ноября 2009
Бразилия
14.11.2009, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
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Бразилия
2 : 1
29.06.2026
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Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
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