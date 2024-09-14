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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 14 сентября 2024
РБ Лейпциг
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Унион
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Л. Гертрейда
88'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Кампль
88'
85'
Желтая карточка
Д. Дехи
81'
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Т. Роте
81'
Замена
А. Кемлейн
️️️️
А. Шафер
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Б. Хенрикс
79'
Желтая карточка
К. Кампль
74'
Пенальти не реализован!
Л. Опенда
74'
69'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Б. Холлербах
Замена
А. Нуса
️️️️
Б. Шешко
66'
Замена
А. Вермерен
️️️️
А. Айдара
66'
61'
Желтая карточка
Р. Хедира
56'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Л. Бенеш
56'
Замена
Джордан
️️️️
Т. Скарке
Желтая карточка
А. Айдара
53'
26'
Желтая карточка
Л. Бенеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К)
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
23
Люкеба
16
Клостерманн
22
Раум
23
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-3-1-1
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
2
Лейте
4
Роте
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
8
Бенеш
21
Скарке
17
Холлербах
2
Гертрейда
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Гертрейда
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
23
Хенрикс
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
23
Хенрикс
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
44
Кампль
15
Поульсен
15
Поульсен
44
Кампль
4
Роте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
4
Роте
13
Шафер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
13
Шафер
17
Холлербах
11
Чон
11
Чон
17
Холлербах
21
Скарке
9
Джордан
9
Джордан
21
Скарке
8
Бенеш
11
Вертессен
11
Вертессен
8
Бенеш
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
19
Офсайды
1
1
Количество передач
746
349
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.57
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Ред Булл Арена
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